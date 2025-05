Kumus avati Islandi kunsti superstaari näitus

Näitus «Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind» pakub sissevaadet tänapäeva rahvusvahelise kunstielu ühe huvitavama ja omanäolisema kunstniku loomingusse, mis on mõjutatud popmuusikast, uuemast ja vanemast kunstiajaloost ning kaudsemalt ka suurtest poliitilistest draamadest. Näituse kuraator on Anders Härm.

Kjartanssoni kõige kuulsam teos on ABBA viimasest albumist inspireeritud The Visitors (2012), mille The Guardian valis 21. sajandi kõige olulisemaks kunstiteoseks (see teos küll Kumusse ei tule