Kontsad alustavad ja võidavad

Loo peategelased, kingavabrikant Charlie ja meelelahutaja Lola on mõlemad pärit oma lapsepõlvest, neis kahes on rohkem ühist, kui esmapilgul arvata võiks.

Isa kingavabriku pärinud Charlie taipab võrdlemisi kiiresti, et turg ei vaja enam kvaliteetseid Briti kingi, kiirmood on see, mis uue põlvkonna kliente köidab. Juhuse tahtel leiab ta üles tarbijasegmendi, kes vastupidiselt üldisele moevoolule vajab kvaliteetseid käsitööna tehtud jalatseid, ning mitte ainult vastupidavaid, vaid seejuures ka väga efektseid. Tootja ja turu, Charlie (Priit Võigemast) ja drag queen Lola/Simoni (Rolf Roosalu) kohtumine pimedal kõrvaltänaval algab sõna otseses mõttes suure pauguga, nagu elus võib mõnikord juhtuda, kõige tõhusamaks päästjaks osutub päästetav ise.