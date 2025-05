SOOMLASTE ANALÜÜS Jõumeeste ja kurjategijate ühendus hukutab Venemaa

Autorid rõhutavad, et Putini valitsus on algusest peale rajatud valetamise, vägivalla, riigiterrori, imperialistlike sõdade ja võõraviha peale. Riigikurjategija Putini võimutsemise aeg on lõppemas ja riik on tema juhtimisel teel hukatusse. Putini kõige suuremad jamad on stalinliku vallutuspoliitika plaani taaselustamine ja veneluse ühendamine õigusriigivastase kuritegevusega.