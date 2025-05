EI OLE KASSIINIMENE Kirjanik maksab kätte

Aga Kettu romaanid on mulle varem meeldinud, ehk peaksin kassile võimaluse andma, nii nagu seda on teinud nii paljud teised? On ju «Ühe kassi ülestähendusi» saanud Eestis juba üsna palju kiitvat vastukaja. Eelkõige keskenduvad arvustajad sellele, et Kettu romaan on kahe naise lugu Soome 20. sajandi sündmuste keerises. See on tõsi, aga mulle tundub, et see on ka lugu naiseks ja kirjanikuks olemisest.