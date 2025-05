KUNST JA POPP Rott ja supermarket – kes neid suudaks lahuta

Banksy otseselt popkunstnik justkui ei olegi, kuigi popitraditsiooniga on ta arvestatavas dialoogis. Warholile on ta teinud mitu kummardust. Näiteks Warholi «Marilynina» kujutanud supermodell Kate Mossi või Tesco supipurke, millest teeme juttu.

Aga alustada võiks tema rottidest, ühte näeb PoCos. Rotte on peetud tänavakunstniku kui sellise võrdkujuks. Rott on vastik, demoniseeritud, maa-alune olend, kes luusib ringi, närib igasuguseid asju, situb, kuhu pole vaja, veab kapsaraudu minema jne. Temast tahetakse vabaneda. Aga ei saa. Rott on tugev ja intelligentne. Väidetavalt elavat isegi tuumasõja üle.