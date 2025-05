Nicolas Cage on valmis kõigeks, et surfilaud märjaks saada, kuid ta on sattunud kõige vaenulikumasse randa, mida Austraaliast leida võib. Ehk isegi kogu maailmast.

Inimesi paistab olevat kahte tüüpi. On need, kes vaatavad põnevusega ära iga uue filmi, milles Nicolas Cage kaasa lööb, ja on need, kes hoiavad neist pigem teadlikult eemale.