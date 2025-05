Keerd lummab

Kas ma nägin just selle aasta parimat lavastust? Renate Keerdi suudab Draamateatri autorilavastuses «Parasvöö» muuta argise poeetiliseks, iga elutu eseme hingama panna, ta loob sümboleid ja kujundeid nagu muuseas, ta liigutab kangaid nii, et need muutuvad kõik milleski muuks, ta seob sidumatu tugevaks nabanööriks, mis hoiab inimest kosmosesse ära kadumast.