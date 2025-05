RAHVALAUL Ilmus lugu, mida noored muusikafännid on juba nädalaid oodanud

Kermo on värske lauluga juba jõudnud meeli härdaks ajada: «Kuna tulemas on laulu- ja tantsupidu, tegin seekord Eesti rahvale midagi isamaalist ja ilusat. Kui selle loo emale ette mängisin, poetas ta lausa pisara. Ilmselt seepärast, et emakeeleõpetajana on ta just selle loo puhul minu üle eriti uhke. Selliste hetkede nimel ma elangi.»