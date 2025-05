Eesti on nüüd kahvatum koht: lahkus legendaarne Maile Grünberg

Grünbergi looming haarab Eesti sisekujunduse ajaloost olulise ala nii ajas kui ideedes. Pea igaüks on isiklikult kogenud mõnda tema interjööri, isegi kui ta ei teadnud, et selle on loonud üks särtsakas punapäine daam. «Blonde pannakse tähele, aga punapead jäävad meelde!» on Maile Grünberg ise öelnud.