Väike-Maarja keeletammik sai eile väärika täienduse Tiit Hennoste nimitammega. Wiedemanni keeleauhinna laureaat Tiit Hennoste on üks Eesti keeleteaduse uuendajaid ja uute vaatenurkade avajaid. 1982. aastast Tartu Ülikoolis töötava Hennoste töö keskendub eesti keele uurimisele ja õpetamisele, ta on õpetanud kirjanduse, ajakirjanduse, kultuuri, retoorika, esinemise jm eesti keelega seostuvaid aineid.

Tiit Hennoste on üksi või koos kaasautoritega avaldanud 154 publikatsiooni, sh monograafiaid, õpikuid nii gümnaasiumile kui kõrgkoolile ja kogumikke. Ta on toimetanud eesti keelt ja selle uurimist käsitlevaid kogumikke ja ajakirju nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Wiedemanni keeleauhind anti laureaadile üle riigipreemiate aktusel 19. veebruaril. Preemia suurus on 65 000 eurot.