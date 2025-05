Sveta Grigorjeva: Tommy Cashi Eurovisiooni etteaste jagab ühiskonna kahte leeri

Tühistavad teda siis parasjagu itaallased (mitteõigustatult) või ukrainlased (täiesti õigustatult) või mõni muu grupp, inimene, rühmitus – you name it! Aga fakt on see, et Cashi nimi, tahad sa seda või ei, on kõigi suudel torutamas kaasa tema kohvioodi. Eelmisel nädalal sõitsin bussis, kus pealtnäha kaks pensionärist vanemat daami rääkisid, et meie Toomase kohviserenaad on üle pika aja selline eurolaul, millele saab isegi kaasa laulda – ka siis, kui oled 67! Nojah, Neiokõsõ «Tii» see nigu päris pole. Ei tea, kuidas teil, aga ka mina laulan juba uneski kaasa «mii amoore miii amoore espresso macchiatoooo macchiaaatooo por favoooore». No mida kuradit?