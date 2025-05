EDU SALADUS Tommy Cash ja Florian Wahl: mida need ülipopid tüübid õigesti teevad?

Kultuuriajakirjanik Margus Haav analüüsis neid loojaid ajakirja «Muusika» veergudel. Taasavaldame tema teksti siin kokkuleppel «Muusikaga».

Mõlemad mehed on sündinud eelmise sajandi viimase kümnendi hakul ning jagavad mitmeid olulisi sarnasusi oma loomingulises lähenemises. Eksperimentaalsust, žanride ülest stiili, sotsiaalmeediat kui oma teist kodu, visuaalse ja kontseptuaalse kunsti tähtsustamist, kultuurilist mitmekesisust ning mis peamine – hästi doseeritud huumori ja iroonia kasutamist.

Tommy Cashi kontsert Saku Suurhallis Foto: Ako Lehemets

Kindlasti on kombinatsioon sellisest lähenemisest see, mis teeb neist tähelepanuväärsed artistid. Kumbki ei sobitu justkui olemasolevate popmuusika arhetüüpidega. Nende looming on sihilikult väljaspool kasti, eirab edukalt kulunud trende ja standardseid ootusi. Nad ei kohanda ennast ootuste kohaselt. Nad on loonud niši ja selle ise ära täitnud. Aga see ei juhtunud üleöö. Mõlemad alustasid tegelikult sügavalt underground’ist.

Muusik Florian Wahl tungib neoinimese psüühesse. Foto: Florian Wahl

Üle võlli tekstid

Underground’ist pärit artistide kuulsaks saamine XXI sajandil on võrreldes varasemate aegadega oluliselt lihtsamaks läinud. Internet ja digitaaltehnoloogiad on loonud lugematult uusi võimalusi eneseväljenduseks, publikuga suhtlemiseks ja laiema auditooriumini jõudmiseks. XXI sajandi underground-muusik on nagu hoogu koguv jalgpall, kes ei pea pelgama plaadifirmade väravavahte. Kui popkultuurihuviline Erki Pruul omale 2016. aastal Florian Wahli kasseti soetas, ei osanud ei tema ega keegi teinegi loomulikult arvata, milline võiks olla maailm aastal 2025.

Erki Pruul Foto: Laila Kaasik