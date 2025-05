KÕVA SÕNA Saksamaa raadiojaam valis Eesti kollektiivi plaadi oma nädala albumiks

«Arvo Pärt, Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor – see kooslus on juba ammu kunstiline tervik. Nüüd on nende interpreetide esituses ilmunud uus Pärdi album helilooja 90. sünnipäevaks – ja see sisaldab üllatust, millega keegi varem arvestanud ei olnud,» alustab raadio oma põhjendust, miks just see album nädala plaadiks valiti.