OI-OI Ühendkuningriigi esindaja Eurovisioonil kaotas võistluse ajal olulise eseme: ma saan närvivapustuse!

Üks Suurbritanniat Eurovisioonil esindanud neiu ansamblist Remember Monday avalikustas, et kaotas oma abielusõrmuse pärast seda, kui bänd esines võistluse suures finaalis. Bänd, kuhu kuuluvad Lauren Byrne, Holly-Anne Hull ja Charlotte Steele, saavutas 19. koha pärast seda, kui nad laupäeva õhtul esitasid oma žanreid segava loo «What the Hell Just Happened?».