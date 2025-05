ARVUSTUS Kõrghoone-katastroof, mida oskas ainult üks inimene ette näha

Surm peab jälle plaane. 15 aastat talveunes olnud «Lõpp-punkti» õudusseeria naaseb kuuenda osaga «Vereliinid», kus hukule määratud suguvõsa leiab oma lõpu kiiremini kui mõnes Mart Sanderi õõvaloos. Vähe sellest, et «Lõpp-punkt: Vereliinid» sütitab ärevust nii klaasitud kõrghoonete, liftide, prügiautode kui ka haiglate ees, on see üllatuslikult üks vaatemängulisemaid ja süngelt meeleolukamaid jagusid filmisarjas, mis erinevalt oma tegelastest mingeid suremise märke ei näita.