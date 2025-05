Wes Anderson ütleb, et Gene Hackman oli oma «Tenenbaumid» palga pärast «raevunud» ning see avaldus ka selles, et ta oli otsesõnu vihane Andersoni enda peale, vahendab Independent. Lavastaja möönis, et tal ja näitlejal oli seetõttu keeruline suhe 2001. aasta komöödiafilmi võtetel.