HÜVASTIJÄTT Raskelt haige Ozzy Osbourne naaseb viimast korda koos Black Sabbathiga kodulinna

«Ozzy Osbourne'i üheksa elu» («The Nine Lives Of Ozzy Osbourne»)​ linastub Millennium Pointis 4. juulil, päev enne seda, kui Ozzy koos Black Sabbathiga ühineb viimast korda heategevuskontserdiks Villa Parkis. Inimestel on võimalus filmi samal päeval vaadata kahel korral – kell 16:00 või 18:30 Briti suveaja järgi – ning piletitulud annetatakse heategevuseks.