Kümme miljonit valuraha ning purunenud karjäär: «Troonide mängu» võtetel viga saanud kaskadöör avas suu

Casey Michaels on terve elu olnud andekas sportlane. Juba viieaastaselt ratsutas ta hobusega ja kihutas suusanõlvadel, mistõttu pole ime, et vaid 14-aastaselt otsustas Michaels järgida oma vanemate ja vanavanemate elukutset, alustades tööd kaskadöörina Damian Lewise filmis «​Friends and Crocodiles»​.