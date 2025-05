Nõmmel avati mälestuspink veel ühele silmapaistvale kultuuritegelasele

«Mälestuspingi avamine on sümboolne kummardus inimesele, kelle teod on mõjutanud nii Nõmme kui kogu Eesti ajalugu ja Andres Pung oli kindlasti selline inimene,» sõnas Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri ja lisas, et nüüd on Sõbra tänava lõpus asuva kelgumäe juures koht, kus istuda ja meenutada.