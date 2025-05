See probleem on viimastel aastatel sügavalt muret tekitanud mitmele ühendusele, sealhulgas Eesti filmitööstuse klaster, audiovisuaalautorite liit, filmilavastajate gild ja stsenaristide gild ning autoriõiguste kaitse organisatsioon. Eesti filmitööstuse klastri tegevjuht Piret Tibbo-Hudgins ​selgitab, et kodumaiste menufilmide levikut internetis jälgib kullipilguga Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO), kelle igakuised raportid on näidanud filmitootjatele, et nende teosed levivad võrgus nagu kulutuli - ja eestlased armastavad sisu sentigi maksmata vaadata.