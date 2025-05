Oma kirjastaja kontoris Oslos poriseb Linn Ullmann hiljutise nn traumakirjanduse trendi üle. Ullmanni sõnul on kummaline, et ühiskond on jõudnud punkti, kus ainus, mis raamatu puhul loeb, on see, mis autoriga juhtus. «See muudab meid kõiki viktoriaanlikeks neitsideks ja ohtlikeks kollideks. Ja see on väga igav viis, kuidas rääkida soost ja seksuaalsusest.»