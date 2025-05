Igal heliloojal on oma viis teose loomiseks. Riho Esko Maimetsa sõnul vajab tema loominguline protsess aega ja täielikku eemaldumist argimõtetest. «Olen märganud, et kui hakkan uut teost kirjutama, pean esmalt taanduma argimuredest, kuulama oma kõhutunnet ega tohi kinni jääda detailidesse. Just see sisemine hääl on minu jaoks kõige olulisem. Kõhutunne peab alguses justkui tuim olema. Alles siis saan selle viia ülitundlikkuse seisundisse, kus tekib teosega isiklik ja vahetu side. Ma võiksin küll lihtsalt noodid paberile panna, aga kui ma ei tunneta muusikat läbi enda, jääb see minu jaoks kaugeks,» selgitab Maimets.