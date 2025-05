GALERII Mees, müüt, legend: Tallinnas esineb rokkar Robert Plant

Robert Plant on rokenrolli sünonüüm ja köitnud publikut aastakümneid oma võimsa vokaali ja karismaga. Juba Led Zeppelini aegadest on ta tuntud kui muusikaliste piiride nihutaja, seda rida jätkas ta ka oma soolokarjääris. Arvukad edukad koostööd on vaid selle tunnistajaks. Tema viimane ettevõtmine, Saving Grace, näitab samuti muusiku suurt loovust ja kirge muusika vastu.