Peeter Paan on fantastiline tegelane šoti kirjamehe J. M. Barrie’ raamatutes ja näidendites, poiss, kes oskab lennata ja ei kasva kunagi suureks; temast on kujunenud süütuse ja eskapismi võrdkuju. Mis seob teda Peter Pan Speedrockile omase «valju, tigeda, kiire ja räpase» hoiakuga? («Loud, Mean, Fast & Dirty» on bändi album 2004. aastast - M.K.)