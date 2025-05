Ameerika rokkbändi laulja suri kõigest 31-aastaselt

«Raske südamega jagame, et meie vend, Adam Ramey on lahkunud,» kirjutati teates.

«Tema kirg, energia ja armastus muusika vastu vormisid Dropout Kings'i ning puudutasid lugematuid elusid. Oleme muserdatud, aga Adam'i vaim, karisma ja energia ei inspireeri meid mitte ainult igavesti, vaid viivad meid tulevikku, et olla parimad, mis võime olla. Me hindame teid kõiki sel ajal ja teame, et ka tema hindas kõiki neid hetki, mis oleme koos jaganud.»