Taluseriaali neljandas hooajas, mis esietendub 23. mail ja jälgib elu Clarksoni Chipping Nortoni farmis, tõstab kohalik loomaarst häire, kui märgib, et sigade paljunemiseks renditud kult on kiusanud ja olnud füüsiliselt agressiivne kolme emise suhtes.

Uue hooaja kolmandas osas teavitab loomaarst Clarksonit, et märkas, et emised «ei suutnud oma tagumisi osi tõsta» pärast seksuaalset kontakti kuldiga ja et emistel ei ole 100 protsenti ohutu kuldi läheduses olla. Ta ütles, et kult asus ka sissepääsu juurde ette, et takistada emistel laudast lahkuda ja lauta siseneda.