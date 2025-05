Iiri räpigrupi liiget süüdistatakse terrorismis. Bänd: me kaitseme end surmani!

Liam Óg Ó Hannaidh, liige Iiri räpigruppist Kneecap, on saanud Ühendkuningriigis süüdistuse terrorikuriteos. Ó Hannaidh, kes esineb artistinime Mo Chara all ja oli Rich Peppiatt’i Belfastis baseeruva bändi eluloofilmi staar, on süüdistatud «keelatud organisatsiooni Hezbollah toetuseks lipu näitamisega Londonis toimunud kontserdil», vastavalt politsei andmetele.