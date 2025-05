Mitte kuskil pole metal muusika rohkem peavoolus kui Soomes, kus on maailma suurim arv heavy metal bände elaniku kohta ehk ligikaudu 80 iga 100 000 inimese kohta, vastavalt Encyclopaedia Metallumile. See žanr on rahvuslik kinnisidee, mis on omaks võetud üle põlvkondade ja põimitud igapäevaellu, isegi kooli õppekavadesse.