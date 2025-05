RAJU Tallinnas esineb Ukraina metal-muusika suurnimi

2009. aastal Kiievis alguse saanud Stoned Jesus on kujunenud rahvusvaheliselt üheks tuntuimaks Ukraina rokkbändiks, ühendades oma muusikas stoner rock’i, doom metal’i ja progeroki elemente. Bändi eestvedaja on kitarrist ja vokalist Igor Sydorenko, kelle juhtimisel on kollektiiv saavutanud laialdase tuntuse Euroopa alternatiivse muusika maastikul tänu järjepidevale tuuritamisele ja omanäolisele helikeelele, mis seob endas rasked saundid ja meloodilisuse.