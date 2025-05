Juurikas. Kallim kullast

​Koosolekut juhatas presidendi abi Nikolai Patrušev. «Seltsimehed! Koosoleku teema on Vladimir Vladimirovitši ekskremendid, täpsemalt Tema Kõrgeaususe väljaheidete turvalisus. Meie maal ei ole kallimat vara kui presidendi seedekulgla läbinud ja ümbertöötatud toit, mis väljutatakse päraku või kloaagiava kaudu. Äärmiselt oluline, et presidendi ekskremendid ei satuks vaenlase kätte,» rääkis Patrušev.

«Presidendi administratsioonis on vastavad meetmed rakendatud. Mina isiklikult hoolitsen, et Vladimir Vladimirovitši ekskremendid ei läheks nii-öelda rändama. Iga portsjon varustatakse ainulaadse kiibiga, mille abil vastutavad töötajad, kellele on väljastatud kõrgeima taseme riigisaladuse luba ja kelle tegevust kontrollin isiklikult, jälgivad ekskremendi teekonda algusest lõpuni. Mitte midagi ei lähe kaotsi,» teatas Vaino.