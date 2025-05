Juurikas. Psühhoterror peab lõppema

Tüütajate teemavalik võib olla väga lai. Näiteks ilmub kohvikusse tegelane, kes hakkab müüjat painama küsimustega saiakeste kohta. Millisest jahust saiakesi küpsetatakse, kas suhkrut sisse pannakse jne. Liigagi sageli eeldab see persoon veel, et müüja peaks talle kohe kohvi tegema või toitu taldriku peale kühveldama. Leidub isegi selliseid «näljaseid», kes nõuavad salatit ja norivad teenindajalt lisaliigutust, et toit pandaks enne serveerimist mikrolaineahju sooja. Mõne jultumus läheb nii kaugele, et küsitakse peldiku võtit ja tahetakse kohvi peale koort.