OHHOO Jeremy Clarkson armastab Eestis loodud masinat ning esitleb seda oma farmisaates

Taavi selgitas, et Clarksoni tähelepanu tõmbasid nad esialgu ühismeedias. See juhtus eelmise aasta kevadel. «Tegime sotsiaalmeedias lühivideoid. Nägime järsku statistikast, et oleme lendama läinud, vaatamised läksid miljonitesse. Hakates tiimiga vaatama, millest see tulenes, saime teada, et Jeremy on pannud ühe meie postituse meeldivaks,» meenutab Taavi. Lendu läks video omakorda sellest, et seda nägid ka Clarksoni jälgijad, keda on umbes seitse miljonit. «Saime aru, et Jeremyl on huvi Dipperfoxi kännupuuri vastu.»