Kohe esimeses ruumis lüüakse kliimatõsiasjaga ka näkku: siin on talumatult palav ja kuuma õhku suruvad järjest juurde tosin võimsat õhukonditsioneeri. Kui tavaliselt puhuvad konditsioneerid siseruumist «ära võetud» soojust õue, siis siin on asi vastupidi. Väga lihtsakoeline mudel sellest, kuidas inimkond kliimat soojendab, aga ka väga tõhus: seda on võimatu märkamata jätta.