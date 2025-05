NÄDALA RAAMAT Miks iga poliitik peaks lugema Neeme Järvi uusimat raamatut

Äsja ilmunud raamat Neeme Järvist on mõtterännak koos tema lähedaste, mõttekaaslaste, muusikute, loominguliste kaasteeliste ja ajakirjanikele antud intervjuudega. Koos Järvi sõnade ja mõtetega avardub raamatu vahendusel uimastav kultuurimaastik, kus on hea olla, kust on palju õppida. Teos peegeldab maestro pühendumust muusikale, sügavat mõtestamisoskust, vaimsust ja armastust, elu- ja loomiskirge.