mariin k. debüütalbum «rose skin» on täpselt selline. Stiilipuhas dreampop saab ka aastal 2025 mõjuda värskelt ja liigutavalt. Tõestatud. Õige dreampop ei raputa sind agressiivselt. Kus sellega. Ta lubab unustada ja unistada ning ei keela samal ajal midagi väga olulist meelde tuletamast. Vaimusilma ette kerkivad asjad, mis on juhtunud, ja needki, mis pole veel juhtunud. Nende vahel on vahe tegemine väga keeruline. See ei peegeldu sinus vastu, see on sinu siserefleksioon. Maailm on korraks täpselt nii mõnusalt hägune kui vaja. Ja selles muusikas on rahu. Kuigi, tõsi, ka rahutus. Meeldiv rahutus.