Maja ust lõgistab aktiivselt üks daam. Kas tal on külm, sest silt ukse kõrval pakub lahkelt: «Let me warm you!» («Las ma soojendan sind!»)? Eesti paviljon Veneetsia 19. arhitektuuribiennaalil on juba nii palju tähelepanu saanud, et daam (ühe Prantsuse erialaajakirja toimetaja) tahab sellega kindlasti tutvuda ning juba tund aega enne ametlikku avamisaega. Nii oluliseks peab ta teemat, mida Eesti paviljon sedapuhku käsitleb.