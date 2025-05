BFM linastab tudengite töid

Olles Balti filmi- ja Meediakooli (BFM) žüriis hiljuti ära vaadanud paarikümne tunni jagu tudengite loodud filme, uhketest lõputöödest muusikavideote ja reklaamideni välja, oleks patt jätta soovitamata festivali Best of BFM, mis kestab 29. maini Tallinna Ülikooli SuperNova kinos. Festivali kahel viimasel päeval on võimalik ära vaadata paremik ehk žürii valitud nominendid, mille seast selguvad auhinnasaajad. Ei ole paremat viisi saada aimu, mida viljeleb uus põlvkond filmitegijaid.