Astub mööda Pärnu maanteed. Mustas nokamütsis, kapuuts silmini peas. Kott on tal üle õla, kotis Marius Ivaškevićiuse näitemäng, Anne Reemanni rabarberikook ja pudel kokat, sest arst on soovitanud kokat juua.

Valvelauast läbi. Liftiga kolmandale korrusele, kus tal on tuba ja kus on ta asjad. Nokamüts jääb pähe, sall samuti, sest kukal külmetab. Eluaeg on tal olnud soe nagu ahjus. Nüüd on tal külm. Astub prooviruumi.