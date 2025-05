Kontserdijärgses arvustuses kirjutab Michael Stallknecht Süddeutsche Zeitung’is (18.05): «Esituse täpsus on laitmatu, kuni üksikute konsonantideni välja, ka kõik dissonantsid on välja kuulatud. Kaljuste dirigeerib vaoshoitult – Pärdi muusika ei taotle emotsionaalset läbielamist, vaid mõtisklust... Ilmselt on just süvenemine see, mida inimesed tänapäeva neurootilises maailmas Arvo Pärdi juurest otsivad ja leiavad.»