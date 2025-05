Ma arvan, et see oli peaaegu et geniaalne. Pea viis tundi kestnud Tartu Uue Teatri «1985. Laskumine orgu» on teater, mida ma suure põlemisega tahan soovitada ja reklaamida, sest see on väga oluline lavastus tänases päevas – see lavastus ei räägi ajast 40 aastat tagasi, vaid just meist tänases kriisis, Eesti valikutest, igaühe vastusest.