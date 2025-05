Reigo Kuivjõgi on kohaliku kunstielu mõjukamaid tegijaid, kes on koondanud oma galerii ja korraldatavate oksjonite ümber noori kunstnikke ning arvukaid kunstihuvilisi. Noore kunsti oksjoneid on ta vedanud nüüd juba enam kui kümme aastat. Ta on ka avanud oma galerii ja kogunud märkimisväärses mahus kunsti. Kuivjõgi kogumise fookus on ajas muutunud, kuid püsinud suuresti Eesti-keskne.