GALERII Funky, baby! Lexsoul Dancemachine esitles Noblessneri Valukojas albumit

«See kontsert on meie jaoks maamärk. See on see pöördeline hetk kui me tuleme lavale uue muusikaga, uue hingamisega. Oleme kõik oma hinge pannud sellesse, et see õhtu oleks meeldejääv. Muidugi, lisaks sellele on meil plaanis püsti panna väga šikk lava ja meiega koos on seal taustalauljad ja esmakordselt ka puhkpillid. Kui uut albumit iseloomustada siis kindlasti seal on tavalisest rohkem souli. See annab meie bändile mitte ainult tantsulise funktsiooni vaid ka emotsionaalse. Ootan väga, et neid lugusid rahvale esitada!» kommenteeris kontserti Robert Linna.