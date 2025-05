«See seisund on võimendunud hiljutiste kontsertesinemiste tõttu, mille tulemusena on tekkinud kuulmis-, nägemis- ja tasakaaluprobleemid,» seisab Joeli meeskonna avalduses. «Arsti juhiste järgi läbib Billy spetsiifilist füsioteraapiat ja talle on soovitatud taastumisperioodi ajal esinemistest hoiduda. Billy on tänulik suurepärase arstiabi eest, mida ta saab, ja on täielikult pühendunud oma tervise prioriteediks seadmisele.»