VABADUS Tahtmatu tapmise eest süüdi mõistetud «Rusti» relvameister vabanes vanglast

Filmi «Rust» relvastuse spetsialist, kes mõisteti süüdi operaator Halyna Hutchinsi juhuslikus tulistamises, on vabastatud New Mexico vanglast. Hannah Gutierrez-Reed, kes on nüüd 28-aastane, mõisteti 2024. aasta märtsis süüdi tahtmatus tapmises seoses Hutchinsi surmaga filmi võtteplatsil.