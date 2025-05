HeadRead toob Eestisse parimad autorid

Kirjandusfestivali HeadRead pikaaegne korraldaja ja algataja, kirjanik Jan Kaus vastab küsimusele festivali olemusest, et kui raamatukogu on koht, kuhu koondatakse raamatuid, siis festival on eeskätt lugejate koondamise moodus.

Kuigi viimasel ajal on raamatulugejaid hakatud pidama vaat et ohustatud liigiks, on see liik väljasuremisest õnneks veel päris kaugel. Kausi sõnul võiks festivali ikkagi saata idealistlik eesmärk lugejate arvukust suurendada ja tuua pakutud kirjandussündmuste abil rohkem inimesi raamatute juurde.