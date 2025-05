«Võimatu missiooni» lavastaja paotas suud: kas on oodata uut «Top Guni»?

Kõige suurejoonelisemad «Võimatu missiooni» järjed vändanud režissöör Christopher McQuarrie andis teada, et on tegelikult juba välja mõelnud loo uuele osale ühes teises kuulsas Tom Cruise'i filmiseerias. Kuigi McQuarrie tegi järjest neli kõige suurejoonelisemat «Võimatu missiooni»​ seiklust, sealhulgas praegu kinodes jooksev «Viimane otsus», on ta selle suure töö kõrvalt leidnud aega paika panna plaan järgmiseks «Top Guni»​ filmiks.