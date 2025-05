Kaasiku silmapaistev ja omanäoline looming kuulub Eesti kunstiklassikasse ning tema ekspressiivse mõjujõuga maastikud-kompositsioonid on pakkunud nauditavaid kunstielamusi aastakümneid. Kunstniku ekspressiivne isikupärane käekiri on pikaaegse loometee jooksul teinud läbi arenguid ja muutusi nii teemade kui ka maalilaadi poolest. Tema tundlik värvimeel on lahutamatult seotud loomingu mõtestamise ja vaimsete otsingutega. Värvide kõrval on oluline ka valguse osa kompositsioonis.