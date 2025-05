BFM'I PAREMIK KINOS Noored võtavad ühiskonna osadeks ja panevad siis jälle kokku

Mida kogeb vanaema hauani kõndiv vene juurtega tüdruk pärast üle Venemaa piiri astumist? Kuidas müüakse tulevikudüstoopias lõhnamälestusi kunagistest Eesti suvedest? Millist võitlust peab depressioonis emaga kasvav väike tüdruk? Need on vaid mõned peegeldused, mida näeb uuelt filmitegijate põlvkonnalt Best of BFMil.