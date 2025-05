Jonas Tauli lühifilm «Öömõtted» põhineb tema enda kirjutatud samanimelisel raamatul. Filmi võtted algasid juba möödunud suve lõpus. Visuaalselt on uus film samalaadne Tauli eelmisele linalooga «Üks imeline mees»​.

«Ma ise loodan, et see film on veel paremini tehtud, kui eelmine,» ütleb Joonas Taul «Öömõtete» kohta.