INTERVJUU Mari Roosvalt: «Need autorid on ikkagi paremad, kes oskavad joonistada. Igasugused nõksud lõputult ei aita»

Kuidas Mari Roosvaldi kunstnikukäekiri on aastatega kujunenud, saab vaataja aimu Harry Liivranna kureeritud näituselt «Voyage, voyage, voyage». Väljapanekus on suur osa konkreetsetel reisimälestustel, aga seda võib võtta ka kui ajarännakut, sest ekspositsioonis on üks kunstniku varasemaid loodusmaale, mille ta tegi ERKI sisseastumiseksamiteks.